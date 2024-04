Anche il teatro Selinus di Castelvetrano è diventato monumento nazionale. Il Parlamento nazionale ha, infatti, approvato l’emendamento presentato nello scorso mese di marzo dalla deputata del Pd Giovanna Iacono. In provincia di Trapani sono 5 i teatri riconosciuti: oltre il “Selinus” ci sono il “Sollima” di Marsala, il “Garibaldi” di Mazara del Vallo, il “Cielo d’Alcamo” di Alcamo e il teatro di Segesta. «Grazie alla collega parlamentare – ha detto l’onorevole regionale dem Dario Safina – per l’ottimo lavoro svolto in favore del nostro territorio. La sinergia tra i territori e i gruppi parlamentari produce sempre i risultati sperati. Oggi, dunque, possiamo rendiamo omaggio ad alcune delle più preziose opere d’arte presenti nella Sicilia occidentale».

AUTORE. Redazione