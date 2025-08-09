Il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini fa quadrato attorno all’assessore Monia Rubbino che, nei giorni scorsi, si è trovata coinvolta in una querelle col vice presidente del consiglio comunale Barbara Vivona. Ieri abbiamo raccontato cosa è successo. Oggi il sindaco, tramite la sua Fanpage, ha espresso la sua posizione a tutela della Rubbino: «Rigetto e condanno con fermezza i vergognosi attacchi personali che, in queste ore, si stanno diffondendo sui social nei suoi confronti (della Rubbino, ndr) a opera di persone che nulla conoscono della reale dinamica dei fatti e che, purtroppo, preferiscono alimentare odio e divisioni piuttosto che contribuire al dibattito costruttivo e all’attenzione verso i veri problemi della nostra città», ha scritto.

Il sindaco non vuole entrare nel merito dei rapporti tesi all’interno di Forza Italia che vedono su posizioni diverse Barbara Vivona (vicino al deputato Stefano Pellegrino) e Monia Rubbino e Gabriella Marchese (vicine al coordinatore provinciale del partito, Toni Scilla), alimentando acque agitate che non accennano a calmarsi. «Questa Amministrazione continuerà a lavorare con serietà e responsabilità, evitando ogni forma di strumentalizzazione personale e politica, e concentrandosi esclusivamente sugli interessi della città», ha scritto Lentini.