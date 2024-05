L’inconfondibile sigaro Toscano tra i denti e quella disponibilità generosa che lo contraddistingueva. Vito D’Antoni, morto ieri all’età di 57 anni, per molti è stato un amico vero. Mattatore dei palchi come presentatore di eventi, Vito non ha mai voluto iscriversi all’albo dei giornalisti seppur in più occasioni faceva il cronista. In tv come in radio. Collaborava con chi gli chiedeva una radiocronaca di una partita oppure un collegamento dai seggi elettorali in occasione delle elezioni comunali. Insomma Vito D’Antoni c’era. E non passava inosservato col suo look sportivo – capelli lunghi, pizzetto e occhiali scuri – che riusciva a trasformare in elegante quando doveva presentare una serata di beneficenza. Negli ultimi anni si era defilato dalla vita pubblica. Nel novembre 2022 la scoperta del tumore e l’inizio della battaglia in silenzio e attorniato dagli affetti più cari. Sino a ieri, quando il suo cuore non ha retto più.

AUTORE. Redazione