Ha preso il via domenica 14 luglio la ventiduesima edizione del Summercamp, attività di spicco insime all’Handicamp (previsto per la fine di agosto) del Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice. I soci del club hanno accolto dieci giovani provenienti da Belgio, Spagna, Francia, Repubblica Ceca, Portogallo, Svezia e Slovacchia, offrendo loro un’opportunità unica per scoprire le meraviglie del territorio siciliano.

Il Summercamp, frutto di anni di esperienza e mesi di preparazione meticolosa e dedizione, si pone l’obiettivo di promuovere conoscenza, tolleranza e pace tra i popoli. Attraverso questa esperienza estiva, i giovani partecipanti hanno modo di immergersi nella cultura locale, portando con sé, nei rispettivi paesi di origine, non solo il ricordo della Sicilia ma anche un profondo senso di fratellanza e amicizia. Fino al 21 luglio, le famiglie dei rotariani e quelle amiche del Club ospiteranno i ragazzi, offrendo loro un’accoglienza calorosa e familiare.

Il programma, accuratamente organizzato dal Presidente del Club Marco Campagna e dal Direttore di campo Giacomo Bua, prevede un tour delle bellezze della Sicilia occidentale, promettendo un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti. Attraverso iniziative come il Summercamp, il Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice riafferma i suoi valori fondanti di amicizia, servizio e promozione della pace globale, dimostrando ancora una volta il suo impegno nel costruire ponti tra culture diverse e nel coltivare uno spirito di solidarietà e cooperazione internazionale.

