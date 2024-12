Venerdì 29 novembre il Liceo Classico “G. Pantaleo” di Castelvetrano sarà il palcoscenico di un evento speciale: il ritorno di Sade Mangiaracina, pianista e compositrice di fama internazionale, nella scuola che ha segnato profondamente la sua formazione umana e culturale.

L’artista castelvetranese esprime una profonda gratitudine per gli anni trascorsi tra le aule del Liceo Classico. «Torno nel mio amato liceo – racconta Sade – perché sento il bisogno di restituire l’amore che ho ricevuto lì dentro. Sono stati cinque anni felici, pieni di ricordi che lasciano ancora oggi un sorriso sul mio volto».

Il concerto, inserito nel programma della Notte Nazionale del Liceo Classico, sarà un momento di condivisione intima e speciale. «Porterò con me il linguaggio che più mi appartiene, la musica, attraverso le note del pianoforte. Sarà un modo per dire grazie agli insegnanti, agli alunni e a tutta la comunità scolastica che rende questo luogo così speciale», aggiunge l’artista.

Sade ricorda inoltre il grande impegno degli studenti del Liceo Classico per il progetto “A Nome Loro”, dedicato alla sensibilizzazione e al ricordo. «Quattro studenti hanno dato voce alla scuola e alla cittadinanza castelvetranese, scrivendo parole che resteranno scolpite nelle menti di chi ha avuto la fortuna di ascoltarle», conclude con emozione.

L’appuntamento è fissato per venerdì 29 novembre, un’occasione per ascoltare il talento di Sade Mangiaracina e celebrare il valore dell’educazione e della cultura, in un luogo dove giovani menti continuano a crescere ispirate dai valori classici.

