Orasea a Marinella di Selinunte cerca personale nell’ottica di aumento dell’organico. Il noto ristorante, punto di riferimento della borgata marinara ricerca diverse figure da impiegare in sala e cucina. In particolare si ricerca: cuoco e commis di sala. Si richieste disponibilità a turni variabili, puntualità, rispetto per i colleghi ed esperienza in cucina professionale e in sala, o voglia di crescere in fretta. Si offre contratto CCNL con possibile turno unico, non è previsto alloggio. E’ possibile inviare Curriculum Vitae ad info@orasea.it.

Il ristorante, nato dalla visionaria collaborazione tra lo chef Ciccio Gallo e il maitre Enzo Dilluvio, è una celebrazione dell’eccellenza gastronomica. Qui, la tradizione si fonde con l’innovazione, dando vita a piatti che sono vere e proprie sinfonie di gusto, ogni nota perfettamente bilanciata per deliziare il palato. L’annuncio di lavoro è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

AUTORE. Patrizia Vivona