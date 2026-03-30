In carica dal 6 maggio 2024, il Questore della provincia di Trapani, dr. Giuseppe Felice Peritore, nella mattinata del 27 marzo scorso, presso la Sala Riunioni “Ninni Cassarà” della Questura, ha avuto il piace di incontrare gli organi locali di informazione per ringraziarli del prezioso contributo offerto nel corso del suo mandato.

Attraverso la stampa ha, altresì, rivolto il suo saluto a tutta la cittadinanza della provincia trapanese per l’accoglienza ricevuta.

Il Questore Peritore, prima di lasciare il suo incarico, nella medesima mattinata, presso il Salone di Rappresentanza della Prefettura, alla presenza del Sig. Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, e delle massime Autorità civili, religiose e militari della provincia ha voluto ringraziare i presenti per la proficua collaborazione durante questi anni, sottolineando l’importanza della sinergia tra le Istituzioni per la tutela del territorio.

Nell’occasione il Prefetto di Trapani si è congratulata con il Questore Peritore per il recente conferimento, da parte del Presidente della Repubblica, dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.