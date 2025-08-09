Come ogni cosa che finisce ed è il momento dei saluti, quando si è stati bene insieme, si piange. Ed è quello che è successo anche a Giulio, un bambino che ha preso parte al campo estivo del Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana che si è concluso oggi al lido “Melagodo” di Tre Fontane. Il pianto e gli abbracci di Giulio («mi mancherete tanto…») sono stati l’espressione più autentica e genuina di cosa hanno vissuto per 20 giorni venti bambini nel campo: attività ludiche al mare, animazione, lezioni di ambiente, di storia (con la visita alla torre saracena), di primo soccorso e poi merenda, balli. Oggi, per la festa finale, c’erano il presidente del comitato Giuseppe Cardinale, il sindaco Giuseppe Castiglione, il vice Antonella Moceri e il presidente del consiglio comunale Piero Di Stefano. La volontaria Rosalba Bellafiore, che ha seguito il campo insieme ad altri volontari e alle sorelle Cri di Trapani, ha avuto parole di ringraziamento ai bambini, ai genitori e a tutti coloro hanno permesso che il campo si realizzasse. Ai bambini sono stati consegnati gli attestati di partecipazione, prima che si chiudesse il sipario sul campo.