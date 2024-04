L’ufficialità è arrivata oggi pomeriggio con una nota a firma di Francesca Lanza e Gabriele Albano per “Castelvetrano semplice” e Francesco Casablanca e Filippo Carimi per “Sud chiama Nord” (il partito fondato dall’onorevole Cateno De Luca). Salvatore Ficili è il candidato sindaco della coalizione. L’anticipazione l’avevamo data ieri sul nostro giornale nel servizio in cui abbiamo parlato di una corsa a sei per la carica di sindaco. Ficili è di Castelvetrano e “pur vantando una notevole esperienza all’interno delle pubbliche amministrazioni, è un volto nuovo nella politica locale, non avendo mai rivestito alcun ruolo politico”, spiegano nel documento.

La coalizione a sostegno di Salvatore Ficili è pronta a mettersi in ascolto della città, “per raccogliere idee e segnalazioni utili alla predisposizione del programma amministrativo e completare le liste dei candidati al consiglio comunale”. E aggiungono: “La coalizione rimane aperta a possibili future aggregazioni di altri movimenti civici o partiti politici che pongano al primo posto i valori della trasparenza, dell’innovazione, della semplificazione e dell’anticorruzione e che siano pronti a lottare per il decoro, per la sicurezza, per la trasformazione urbanistica del territorio, per il risanamento finanziario dell’ente locale, per il rilancio dell’economia locale e per la ricostruzione della nostra comunità”.

