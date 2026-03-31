Sarà il poeta Andrea Galgano l’ospite del sesto ed ultimo incontro del «PalmosaFest», la rassegna di arte e letteratura di cui è

direttore artistico Bia Cusumano e la cui direzione culturale è affidata alla giornalista Jana Cardinale.

Sabato 4 aprile, all’ex convento dei minimi, a partire dalle 18, si presenterà «L’ombra azzurra» (Editrice Hermaion).

Con l’autore dialogherà Salvatore Capo. Introduce Vincenzo Di Stefano. Modera Jana Cardinale. Letture di Franco Bruno e Francesco Caronna.

Questa quarta edizione, il cui tema-conduttore è «Tra i nodi del dolore, la luce delle parole», è dedicata a Dea Mastronardi, la giovane lucana che nel 2024, a soli 15 anni, vittima del disagio adolescenziale, si tolse la vita.

Il libro

Con «L’ombra azzurra» Andrea Galgano – poeta ormai di rango internazionale – esplora territori di acqua, oasi, fiumi e sponde, disegnando un itinerario sensoriale complesso, stratificato e fluido, in cui ogni verso si apre come una faglia nell’immenso ventaglio del suo universo espressivo. Egli dispone di infinite tavolozze, proprio come per gli azzurri, che muovono dal cilestrino al cobalto, dall’indaco al pervinca, dal turchese all’ottanio. Un mosaico sensoriale sepolto, come l’immemore porto, un’immersione nelle geografie interiori attraversata da una segreta corrente che, onda dopo onda, scioglie e restituisce al lettore la vertigine dell’abisso che si spoglia della sua infondatezza, e si apre al cielo, vola via come un magico aquilone.

Andrea Galgano è poeta, scrittore e critico letterario. Direttore umanistico e docente di Letteratura e Psicoanalisi alla Scuola di psicoterapia «Erich Fromm» di Prato-Padova, coordina il progetto di ricerca sul senso religioso in Giacomo Leopardi

per l’«International Foundation Erich Fromm». Ha scritto i libri di poesia «Argini» (2012), «Downtown» (2015) e «Non vogliono morire questi canneti» (2019). Ha inoltre pubblicato i saggi «Mosaico» (2013), «Di là delle siepi. Leopardi e Pascoli tra memoria e nido» (2014), «Lo splendore inquieto» (2018), e – con Irene Battaglini – i due volumi «Frontiera di pagine» (2013, 2017), che raccolgono saggi e interventi di arte e letteratura. È anche autore del saggio sui poeti e gli scrittori lucani «41esimo Parallelo Nord – Poesie delle Terre di Lucania» (2021). Suoi testi sono stati tradotti in inglese, spagnolo e tedesco.