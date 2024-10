Il NOE, l’associazione nazionale nucleo operativo emergenze di Castelvetrano hanno ripulito dalle erbacce le antiche tombe medievali che si trovano nel Sistema delle piazze in città. Da oltre 7 anni il sito era stato trascurato e all’interno del vano creato con le lastre di vetro erano nati arbusti e piccoli alberi di fico selvatico. «I lavori che si concretizzano oggi, testimoniano la nostra convinzione nella rinascita del centro storico di Castelvetrano – spiega sui social il sindaco Giovanni Lentini – voglio sottolineare che chiunque avesse avuto a cuore la città avrebbe potuto attivarsi per simili interventi anche in passato». Contestualmente i volontari del NOE hanno anche pulito i bagni pubblici che saranno messi in funzione per la sagra del pane nero di Castelvetrano. «Questo intervento dimostra che quando le forze della comunità e le istituzioni lavorano insieme, il cambiamento è possibile. Continuiamo a credere nella nostra Castelvetrano, rendendola ogni giorno più bella e vivibile per tutti», scrive ancora il sindaco sul suo profilo social.

AUTORE. Redazione