Due borse di studio donate dai propri risparmi nei confronti di altrettanti bambini di Contessa Entellina. È il gesto solidale che per il quinto anno consecutivo ha fatto Salvatore Glorioso, 62 anni, originario di Sambuca e da 22 anni maestro alla scuola dell’infanzia di Contessa Entellina. Con la piccola comunità del Palermitano il signor Glorioso ha instaurato un legame davvero speciale, al punto tale che non ha mai chiesto trasferimento. Ogni mattina da Sambuca raggiunge Contessa e, al termine del lavoro, ritorna nel suo paese. Quest’anno le due borse di studio (da 500 euro ciascuna) sono state assegnate a Nicolò Cacioppo (Scuola dell’infanzia) e a Naelle Bellini (Scuola primaria), durante una cerimonia che si è tenuta nell’aula consiliare del Comune, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Leonardo Spera, della dirigente scolastica Arianna Ditta e del maresciallo dei carabinieri della locale stazione Biagio Catalano. Per il maestro Salvatore Glorioso (che da anni fa parte anche dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro) le due borse di studio sono un gesto di fraternità: «Io non sono sposato e io considero tutti i bambini di Contessa come miei figli».