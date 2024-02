Farmacista di professione e regolarista per passione. Francesco Gulotta, 30 anni, è il più giovane sportivo che pratica la specialità automobilistica della regolarità che sta partecipando al campionato italiano di regolarità. Originario di Campobello di Mazara, farmacista a Castelvetrano, il giovane ha iniziato ad appassionarsi di regolarità quando era bambino: «Avevo più o meno sette anni e affacciandomi alla finestra di mia nonna Santina vedevo mio zio Giovanni che provava con la sua macchina – racconta – fu così che andai a trovarlo e salii in macchina con lui…». Quel giro per Francesco Gulotta è stato galeotto: cronometro, adesivi, bip, tutto è diventato curiosità per quel bambino che, ora cresciuto, l’ha trasformata in passione. Cresciuto tra i big della specialità automobilistica a Campobello di Mazara, Francesco Gulotta nel 2022 ha vinto il campionato siciliano e quest’anno sta partecipando al campionato italiano, navigato dal medico Paolo Messina. «Sono fortunato a vivere a Campobello di Mazara, città riconosciuta a livello italiano come “culla” della regolarità – racconta Francesco Gulotta – del resto qui è nato e cresciuto Nino Buffa, colui che ha fatto nascere la passione verso la regolarità tra tantissimi campobellesi che lungo lo Stivale conquistano sempre il podio».

AUTORE. Max Firreri