Il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia, Agatino Carrolo, ha fatto visita al Comando di Trapani per porgere il suo saluto in vista del prossimo pensionamento, previsto per il 1° ottobre 2025. Ad accoglierlo il comandante provinciale Antonino Galfo e il prefetto Daniela Lupo. E’ stato il comandante Galfo a ricordare alcuni dei risultati raggiunti durante la direzione di Carrolo: l’istituzione nel comando provinciale di Trapani del polo regionale di addestramento per direttori delle operazioni di spegnimento (DOS), dotato di un simulatore di ultima generazione e di un poligono di lancio per interventi reali di lotta attiva agli incendi con l’impiego della componente aerea regionale e nazionale. E poi la consegna del Piano di sicurezza, che individua tre siti operativi nel territorio di Trapani (sede centrale del Comando, Comune di Erice e Comune di Castellammare del Golfo), destinati a ospitare i corsi regionali di formazione e mantenimento per operatori SAF Avanzato (speleo-alpino-fluviale).

La visita del Direttore è stata anche occasione per consegnare al personale del VI° Reggimento bersaglieri di Trapani il Crest del Comando, mentre il Comandante Galfo ha donato e consegnato al Direttore assieme al prefetto, una targa ricordo in segno di ringraziamento.