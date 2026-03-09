Il coro DoReMi dell’Istituto Comprensivo “Di Matteo” di Castelvetrano è stato selezionato per partecipare alle Finali del GEF – Festival Mondiale dellan Creatività nella Scuola, uno degli eventi più prestigiosi al mondo dedicati ai giovani talenti.

La manifestazione si terrà a Sanremo dal 14 al 17 aprile 2026, nei luoghi simbolo della musica italiana: il Teatro Ariston e il Teatro dell’Opera del Casinò Municipale.

La comunicazione ufficiale è arrivata nei giorni scorsi direttamente dalla segreteria del GEF, che ha confermato l’ammissione del coro nella sezione International School Music Festival. Due i brani selezionati: “Piccoli Eroi” e “Io come te”, eseguiti dai giovani coristi sotto la guida dell’insegnante referente Angela Maria Romeo. Un risultato che premia il lavoro costante svolto durante l’anno scolastico e che proietta i ragazzi in un contesto internazionale di altissimo livello.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Anna Vania Stallone, ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: “La selezione del coro DoReMi rappresenta un riconoscimento straordinario per i nostri studenti e per l’intera comunità. I ragazzi porteranno a Sanremo non solo il loro talento, ma anche l’identità culturale della nostra città. È un’occasione unica di crescita, confronto e visibilità.”

Il GEF, giunto alla sua 27ª edizione, riunisce ogni anno scuole provenienti da tutto il mondo, offrendo ai giovani la possibilità di esibirsi su palcoscenici prestigiosi e di vivere un’esperienza formativa che unisce arte, creatività e dialogo interculturale.

La partecipazione alle Finali comporta costi significativi: quote di iscrizione, viaggio, soggiorno obbligatorio nelle strutture convenzionate e spese organizzative. Per molte famiglie, queste spese risultano difficili da sostenere.

Per questo motivo l’Istituto Comprensivo “Di Matteo” ha formalmente richiesto al Comune di Castelvetrano un contributo economico straordinario che permetta a tutti gli studenti del coro DoReMi di partecipare senza discriminazioni economiche. Un sostegno che rappresenterebbe un investimento concreto nei giovani e nella promozione culturale del territorio.

La partecipazione del coro DoReMi al GEF non è solo un traguardo scolastico, ma un evento che coinvolge l’intera città. Castelvetrano avrà l’opportunità di essere rappresentata in un contesto internazionale, mostrando il valore delle proprie scuole e la vitalità dei suoi giovani.

Il viaggio verso Sanremo è appena iniziato, ma l’entusiasmo è già alle stelle. E mentre i ragazzi continuano a provare i brani che porteranno sul palco dell’Ariston, la comunità castelvetranese si stringe attorno a loro, pronta a sostenerli in questa straordinaria avventura.