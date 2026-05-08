Presso lo stadio Paolo Marino di Castelvetrano si è svolta, nella mattinata di giovedì 23 aprile, la terza edizione della Partita della Solidarietà, iniziativa che ha registrato una significativa partecipazione della comunità scolastica e del territorio.

L’edizione 2026, dal titolo “In gol per gli amici degli animali a quattro zampe”, è stata promossa a sostegno delle associazioni OIPA ed ENPA di Castelvetrano, impegnate nella tutela e nel benessere degli animali, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza ai valori della solidarietà, del rispetto e della responsabilità sociale.

La manifestazione è stata aperta dal Coro “DoReMi” dell’Istituto Comprensivo “Di Matteo”, che ha offerto un apprezzato momento musicale, contribuendo a creare un clima di partecipazione e condivisione sui temi proposti.

Le voci degli alunni si sono intrecciate con leggerezza e determinazione, offrendo un’esecuzione intensa e partecipata. Un canto che si è fatto messaggio educativo: contro la violenza e l’indifferenza, a favore del rispetto in tutte le sue forme, a testimonianza di come la scuola possa educare concretamente alla cura dell’altro e del contesto sociale.

Gli alunni, guidati dalla docente Angela Maria Romeo, coadiuvata dall’insegnante Maria Catia Ingrasciotta, hanno interpretato l’esibizione con impegno e sensibilità, veicolando un messaggio pienamente coerente con le finalità dell’evento.

“Unire musica, impegno sociale e amore per gli animali ci ha riempito il cuore”, ha dichiarato la docente Romeo al termine dell’esibizione.

L’iniziativa ha rappresentato un significativo momento di collaborazione tra scuola, associazioni e territorio, confermando il valore educativo di esperienze che integrano espressione artistica e impegno civile, in linea con il percorso formativo dell’Istituto Comprensivo “Di Matteo”, da sempre attento alla promozione di una consapevole cultura della cittadinanza attiva e della solidarietà.