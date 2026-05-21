Una mattinata intensa, ricca di emozioni e significati profondi, quella vissuta allo Stadio Paolo Marino di Castelvetrano, in occasione del Torneo della Legalità, evento dedicato alla promozione dei valori della giustizia, del rispetto e dell’impegno civile.

Tra i momenti più coinvolgenti della manifestazione, la straordinaria esibizione del coro DoReMi, diretto con passione e sensibilità dalla maestra Angela Romeo, con la collaborazione della docente Catia Ingrasciotta. Le voci degli alunni hanno saputo trasmettere un messaggio autentico e potente, regalando al pubblico un’esecuzione intensa e carica di emozione.

Particolarmente significativo il brano “Legalità”, nato dalla collaborazione tra gli studenti dell’Istituto Ferrigno-Accardi-Titone, autori del testo, e le musiche composte per l’occasione da Gaspare Federico. Un lavoro corale che ha unito scuola, arte e partecipazione civica, dimostrando come la musica possa diventare uno straordinario strumento educativo e di riflessione.

L’evento ha visto la presenza di rappresentanti delle forze dell’ordine, magistrati e numerose realtà associative impegnate quotidianamente nella diffusione della cultura della legalità. Un sentito ringraziamento è stato rivolto a Vincenzo Caldarera, presidente dell’associazione Civitas, per aver promosso e sostenuto questa importante iniziativa.

Momento molto apprezzato anche la partecipazione di Sasà Salvaggio, la cui presenza ha contribuito a rendere ancora più speciale la giornata, insieme al contributo di Alessandro Quarrato.

Un ringraziamento particolare è stato, infine, rivolto alla Dirigente scolastica Anna Vania Stallone dell’Istituto Comprensivo Di Matteo, per aver sostenuto con convinzione la partecipazione degli alunni a manifestazioni così significative per la loro crescita umana e formativa.

Attraverso la musica, le parole e la condivisione, il Torneo della Legalità si conferma ancora una volta un appuntamento annuale per un’importante occasione educativa capace di lasciare un segno nelle coscienze dei più giovani, affinché i valori della legalità non restino soltanto parole, ma diventino scelte quotidiane di vita.