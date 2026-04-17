Lo scorso mercoledì 15 aprile i bambini del coro DOREMI sono partiti alla volta di Sanremo per partecipare alla Finale del GEF – Festival Internazionale della Creatività di Sanremo 2026. Si tratta di un’esperienza di grande valore formativo e umano per i nostri piccoli talenti.

I bambini hanno dato prova di grande resistenza e pazienza, partecipando la mattina alle prove e alla serata della semifinale presso il teatro Ariston, dove il coro Doremi si è esibito con due brani. Oggi pomeriggio si terrà una sfilata a cui parteciperanno tutti i coloro che hanno avuto l’accesso alla semifinale oltre ai bambini di Sanremo young, e si saprà chi avrà l’accesso alla finale di stasera al teatro Ariston.

Quindi e’ grande attesa per la comunità castelvetranese che ha seguito i bambini del coro Doremi e a cui augura di non smettere mai di inseguire i propri sogni.