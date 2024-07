Il Piano Regolatore Generale in vigore nel territorio di Castelvetrano risale al 1993. Uno strumento urbanistico che è necessario aggiornare, nonostante nel 2009 fu redatto un nuovo piano regolatore generale di massima, poi approvato nel 2015 da un commissario ad acta. Solo nel 2020 fu fatto un tentativo (vano) di avviare un nuovo Pug (Piano urbanistico generale) ma non andò avanti perché il consiglio comunale non fece il passaggio in aula per revocare il Prg in vigore. Ora l’Amministrazione comunale guidata da Giovanni Lentini, tra i primi atti, ha avviato il procedimento per la formazione del nuovo Pug. Da qui il necessario passaggio del “percorso partecipativo” aperto ai cittadini che potranno avanzare proposte e a formulare suggerimenti che saranno valutati nell’ambito della redazione del documento preliminare del Pug. I cittadini possono proporre proposte che dovranno pervenire entro il termine di 30 (trenta) giorni dal 12 luglio [QUI L’AVVISO]. Come possono “partecipare” i cittadini a questo percorso? Presentando apposito questionario (scaricabile dal sito istituzionale o ritirabile presso la VI Direzione 3 Piano del Comune di Castelvetrano in via delle Rose) o presentando contributi liberi ai seguenti indirizzi di posta: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it – pasqualecalamia@comune.castelvetrano.tp.it.

AUTORE. Redazione