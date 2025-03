A Castelvetrano due iniziative per la Giornata internazionale della donna. A promuoverle è il Comune che per sabato 8 marzo, ore 18, al teatro Selinus ha organizzato la presentazione del libro di Antonella Marascia dal titolo “Desiata”. Domenica 9 marzo, ore 18, sempre in teatro, andrà in scena “Donne di mafia, donne contro la mafia”, tratto dall’omonimo libro di Francesca Incandela, con adattamento e regia di Mariella Martinciglio, organizzato dal “Teatro del Sole”. Un’occasione per conoscere le storie di donne che, con coraggio, hanno affrontato e combattuto le mafie.