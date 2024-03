«Giovanni Lentini? È un ottimo candidato, il migliore che attualmente c’è». Tony Scilla, coordinatore provinciale di Forza Italia è categorico: «Stiamo lavorando affinché la candidatura sia espressione dell’intera coalizione di centro destra». Per le elezioni amministrative a Castelvetrano si sono accesi i motori e oggi pomeriggio alle ore 17 il candidato Lentini verrà presentato ufficialmente ai giornalisti presso la sede di “Rinascita Castelvetrano” in viale Roma. Le grandi manovre che porteranno alle candidature ufficiali sono già in corso. Tony Scilla ha già incontrato Lentini: «Non bastano i movimenti civici, ci vogliono i partiti che poi, a loro volta, hanno i collegamenti con Palermo e Roma», ammette il forzista Scilla. Attorno a Lentini non è escluso che faccia quadrato anche Fratelli d’Italia, seppur dal coordinamento provinciale non trapela nessuna indiscrezione. A livello locale qualche esponente meloniano si è sbilanciato a favore di Lentini ma qualcuno ha liquidato la cosa come un’azione del tutto «personale». Cosa farà il partito della Meloni? Nicola Catania, già sindaco di Partanna e deputato all’Ars, ha incontrato gli esponenti locali di FdI. Sul fronte opposto a Lentini l’unica cosa certa sembra la ricandidatura dell’uscente Enzo Alfano. Ma non è escluso che possa spuntare anche qualche altro nome pronto a correre per la poltrona più importante a palazzo Pignatelli.

AUTORE. Max Firreri