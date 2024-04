Si é concluso a Malta lo European Regional Meeting 2024 (in sigla EuRegMe2024) di IFMSA (International Federation of Medical Students Associations), cioè la federazione di tutte le associazioni del mondo di studenti di medicina.

A prenderne parte nella delegazione italiana, insieme ad altri 6 delegati del SISM (Segretariato Italiano Studenti in Medicina) provenienti da svariate parti d’Italia è stato Fausto Agate, castelvetranese studente di medicina e chirurgia presso l’ateneo di Milano Bicocca.

Inoltre, durante la tradizionale fiera delle attività svoltasi all’interno di questo evento é stato premiato, come primo classificato, il progetto italiano “Light on Health” realizzato dal Segretariato Italiano Studenti in Medicina e presentato all’EuRegMe2024 proprio dal nostro Fausto Agate e dalla delegazione italiana. Questo progetto mira al contrasto alla corruzione e al coinvolgimento delle mafie nei sistemi sanitari (italiano e non).

Light on Health consiste in un workshop in cui studenti di medicina e professioni sanitarie vengono formati sul come riconoscere dinamiche di conflitto di interessi evitandole prima che queste possano evolvere in corruzione o peggio in associazioni a delinquere vere e proprie in ambito sanitario. Il progetto si basa su un policy documento redatto.

Fausto Agate, ha commentato così la sua esperienza: “Avere avuto l’opportunità di partecipare ad un evento di questo tipo é stato magnifico. Mettersi in gioco per migliorare la propria realtà e i contesti che mi circondano é sempre stato qualcosa che mi ha appassionato particolarmente e poterlo fare rappresentando migliaia di studenti di medicina italiani é stata un’emozione unica.”

