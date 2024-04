Don Daniele La Porta, originario di Castelve­trano, verrà ordinato presbitero nella Basilica Cat­tedrale di Mazara del Vallo, sabato 6 aprile, alle ore 18. L’ordinazione avverrà per l’impo­sizione delle mani del Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. Don Daniele La Porta celebrerà la sua prima messa da presbitero domenica 7 aprile, alle ore 10, presso la parrocchia San France­sco da Paola a Castelvetrano.

Laureato in Scienze biologiche presso l’Università de L’Aquila, il giovane castelvetranese sin da piccolo ha partecipato alle attività della propria parrocchia: «Catechismo, gruppo ministranti e gruppo giovani e sin da allora nutrivo un’attrazione per le cose sacre. Iniziai così ad approfondire la mia conoscenza su Dio e notavo che aumentava sempre di più il desiderio di sapere». Il liceo a Castelvetrano, poi l’Università a L’Aquila. «Man mano che studiavo le cellule e i loro processi biologici cresceva in me la meraviglia e lo stupore – racconta – così continuai la mia direzione spirituale sia con il mio parroco di origine che con quello del paese in cui abitavo per motivi di studio». Don Daniele è entrato in Seminario il 29 settembre 2017, l’anno propedeutico e poi l’ammissione al Seminario maggiore. Sabato l’ordinazione presbiterale. «Il presbi­tero è chiamato a trasmettere l’esperienza di Dio. Ovviamente, lo si può fare solo se si è in Dio, se si vive di Dio. Per tale motivo il presbi­tero è prima di tutto discepolo del Signore, chiamato a un ministero specifico: la diffusione della Parola di Dio. Esso, come Paolo, è anzitutto “Diacono della Parola”», dice don Daniele.

AUTORE. Redazione