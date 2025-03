È stato un fine settimana tra balli e coriandoli quello vissuto nei piccoli centri di Salaparuta e Poggioreale, grazie alla sinergia tra l’Istituto scolastico “Luigi Capuana” e le due Amministrazioni comunali. Per le vie dei due centri belicini hanno sfilato i ragazzi delle scuole di infanzia, primaria e secondaria di primo grado, con vestiti sul tema “Popoli del mondo”. Così la sfilata si è trasformata in un meraviglioso viaggio intorno al mondo: dalla Cina all’India, dal Messico all’America, passando per il polo nord. Un viaggio fantastico e colorato che ha visto coinvolti tutti: alunni, insegnanti e collaboratori scolastici. A collaborare alla buona riuscita della sfilata sono stati i ragazzi del “Carnevale salitano” e il “coro degli angeli”.

AUTORE. Redazione