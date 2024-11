C’è un siciliano nel nuovo consiglio sportivo nazionale dell’Aci, Automobil Club d’Italia. È Giovanni Pellegrino di Campobello di Mazara, attuale presidente dell’Automobile Club Trapani e Commissario dell’Automobile Club Palermo, che è stato eletto per la seconda volta, visto che era già stato componente del consiglio dal 2013 al 2017. “È un importante riconoscimento per l’azione svolta dall’Automobil Club Trapani – sottolinea Pellegrino – con i servizi che garantisce agli automobilisti di tutto il territorio provinciale e con l’organizzazione, da settant’anni, della cronoscalata Monte Erice”. Pellegrino, al quinto mandato da presidente dell’Ac Trapani dopo l’elezione dello scorso anno, entra a far parte del consiglio nazionale come uno dei dieci rappresentanti provinciali, come prevede lo statuto dell’Aci.

