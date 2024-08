La medaglia di bronzo ai giochi olimpici di Parigi, Nino Pizzolato è tornato stamattina nella ‘sua’ Salaparuta. L’atleta (ha vinto negli 89 kg) è stato accolto da una folla di concittadini e dall’Amministrazione comunale con in testa il sindaco Michele Saitta e il presidente del consiglio comunale Sarah Crocchiolo. Lungo il viale che conduce in piazza Mercato hanno sventolato tutta la mattina le bandiere tricolore, mentre la banda musicale ha accolto con l’inno nazionale il campione. Per Nino Pizzolato – al suo fianco c’era il papà Giacomo, la mamma Franca Gucciardo e il fratello Fabio – l’emozione è stata palpabile: «Grazie a tutti – ha detto davanti i suoi concittadini – nella vita ognuno fa quello che riesce fare meglio e io ho iniziato nello sport, ma in questo settore nulla è scontato. Ero pronto per vincere ma poi il dolore alla schiena ha creato qualche problema, ma sono comunque contento di questa vittoria ed è motivo di orgoglio per tutta Salaparuta, il mio paese». «Nino torna nella sua terra – ha detto il sindaco Michele Saitta – lui oramai è entrato nella storia delle Olimpiadi. Quando lui ha vinto a Parigi noi qui a Salaparuta, dove ci siamo ritrovati per seguire la diretta, abbiamo esultato e oggi è una grande festa per l’intero paese».

AUTORE. Max Firreri