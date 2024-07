Si tratta di un’iniziativa culturale nata da un’idea di Antonino Margiotta, oggi medico in pensione, sposata dalla professoressa, anche lei in quiescenza, Maria Cusumano, e condivisa con la dirigente scolastica Vania Stallone, che in passato ha dedicato del tempo alla ricerca storica e filosofica seguita da qualche pubblicazione. Il gruppo vuole mettere insieme Arte – Cultura – Bellezza per una Campobello che va oltre pregiudizi ed etichette mistificanti, per valorizzare palazzi e monumenti, storia e archeologia, bellezze naturalistiche e paesaggistiche, dando voce a chi crede ancora nel valore di nobili sentimenti e all’espressione autentica che nasce dall’anima. Questi i partecipanti alla serata del 31 luglio, come sempre a partire dalle ore 21.30, con ingresso libero: Vania Stallone, Vincenza Allegra, Marisa Cusumano, Marica Ardizzone, Helena Bono, Gian Paolo Buffa, Marisa Cusumano, Mariuccia Giunta, Pino Greco, Gino Manzo, Antonino Margiotta, Francesca Marino e Vincenzo Patti, quest’ultimo mascotte del gruppo. Nessuno è poeta di ‘professione’, tutti sono innamorati della poesia e della cultura. La serata sarà allietata dal gruppo musicale Blue Gardenia. L’ingresso è libero.

AUTORE. Redazione