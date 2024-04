Con l’arrivo della primavera inizia la frenesia per l’imminente bella stagione, i vestiti si alleggeriscono e la mente inizia a pensare alle vacanze, al sole e perchè no, a serate al mare in compagnia di buon cibo e ottimo vino da sorseggiare. Punta di eccellenza a San Vito Lo Capo, il ristorante “Dal Cozzaro”, che l’anno scorso ha festeggiato 20 anni di attività e riaprirà i battenti il prossimo 23 aprile. Locale caposaldo per gli abitanti dell’isola ma anche per gli innumerevoli turisti che spinti dalla qualità e dalla professionalità tornano di anno in anno. La Sicilia ed in particolare la costa di San Vito Lo Capo ha sempre offerto magnifici panorami e splendidi locali dove raccogliersi per godersi le prelibatezze del mare.

Lo storico locale nato dall’immenso lavoro e dall’amore verso il mondo della ristorazione, dell’imprenditore castelvetranese Tonino Bua è il perfetto connubio tra passione e dedizione, tra pregio e competenza. La scelta di questo luogo dalle or sono potenzialità innumerevoli, lo ha spinto a pensare che questo angolo di Sicilia potesse essere un trampolino per un’importante sfida imprenditoriale.

Una decisione importante, tanto da sconvolgere e rinascere in un paese che non era casa sua, che è stata possibile grazie al supporto del fratello, colonna portante della famiglia Bua, Giovanni, imprenditore sanvitese dal 1994, che a San Vito ha gestito egregiamente innumerevoli attività. Scomparso prematuramente lo scorso inverno, Giovanni Bua ha lasciato in quel luogo un vuoto da riempire, degno di accogliere la sua visionaria convinzione che lì tutto potesse essere chiamato casa e trasferendo al fratello la passione per un lavoro che non ha prezzo perchè buone forchette si diventa ma veri ristoratori si nasce.

Il ristorante persegue l’obiettivo di salvaguardare la tradizione trasmutandola in innovazione. Collocato nella via principale ad un passo dal mare e precisamente in via Savoia 17/19, il ristorante Dal Cozzaro è aperto ogni giorno a pranzo e cena, e offre ai commensali il meglio del mare, con pescato fresco siciliano e piatti di pesce unici, come il CousCous dal Cozzaro, un viaggio nei sapori del Mediterraneo. Dal Cozzaro inoltre vanta un’ampia scelta di piatti senza glutine e una selezione di vini di prestigio.

Info su www.dalcozzaro.eu

AUTORE. Patrizia Vivona