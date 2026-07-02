In occasione dell’ultimo Collegio dei Docenti dell’anno scolastico, la Dirigente Vania Stallone ha voluto dedicare un momento di particolare intensità e significato al saluto delle docenti che, a decorrere dal 1° settembre 2026, concluderanno il loro servizio per accedere al meritato traguardo della pensione.

Un momento sentito e partecipato, nel quale la comunità professionale si è raccolta per esprimere riconoscenza e apprezzamento verso coloro che, nel corso degli anni, hanno contribuito con competenza, impegno e passione educativa alla crescita culturale e umana di intere generazioni di alunni.

Tra le docenti: Silvana Rizzo e Marilena Cataldo della Scuola Secondaria di primo grado, Maria Lazio, Fina Pericoli e Liliana Crifasi, insegnanti della Scuola Primaria, Giuseppa Seidita, Rosa Filippone e Marilena Murania, docenti della Scuola dell’Infanzia

Il pensionamento rappresenta un passaggio importante nella vita di ogni persona: non un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova stagione, da vivere con il patrimonio di esperienze, relazioni e valori costruiti nel tempo.

L’Istituto desidera esprimere alle colleghe che lasciano il servizio il più sincero ringraziamento per il contributo offerto alla scuola e al territorio. Il valore del loro operato continuerà a vivere nei percorsi degli alunni formati, nelle relazioni costruite e nella memoria professionale della nostra comunità scolastica.