Mercoledì 19 novembre 2025, all’ IC Di Matteo si è tenuta una mattinata dedicata alla salute, alla consapevolezza e alla prevenzione. La campagna vaccinale “Un futuro senza HPV” ha infatti coinvolto gli alunni dagli 11 anni compiuti, offrendo loro un momento di informazione e, per chi ne aveva fatto richiesta, la possibilità di vaccinarsi contro il Papilloma Virus umano (HPV).

A guidare l’iniziativa sono intervenute la Dott.ssa Sciuto Valentina, l’A.S. Giacalone Angela e l’A.S. Vetrano Rosanna, professioniste che con competenza e sensibilità hanno saputo trasformare un tema delicato in un dialogo aperto e comprensibile.

Gli alunni, accompagnati dai propri docenti in aula magna, hanno preso parte ad un incontro dedicato alla conoscenza dell’HPV:

– che cos’è il Papilloma Virus; – perché è così importante prevenirlo; – come il vaccino rappresenti uno strumento sicuro ed efficace per proteggere la propria salute futura.

Un momento educativo intenso al termine del quale si è passati alla parte operativa della mattinata: gli alunni che avevano presentato il consenso informato firmato dai genitori hanno ricevuto la somministrazione del vaccino anti HPV, seguiti con attenzione e professionalità dal personale sanitario presente.

L’Istituto ringrazia sentitamente le professioniste intervenute, i docenti accompagnatori, le famiglie che hanno aderito e soprattutto gli studenti, che con curiosità e maturità hanno partecipato a questa iniziativa.

Crescere significa anche imparare a prendersi cura di sé.