Le novità, si sa, spesso generano diffidenza nell’approcciarle e, in alcuni casi, fanno paura. Ma, come ogni cosa, strumenti e procedure possono essere utili se ne facciamo un buon uso. L’intelligenza artificiale (IA) e i Data Analysis stanno cambiando il mondo del lavoro. Sono nate nuove figure professionali richieste dal mercato ma non sempre se ne trovano perché sono mancati i percorsi di formazione. Forti dell’esperienza nell’Etna Valley, anche nel Belìce l’Academy “Steve Jobs” vuole avviare percorsi per giovani diplomati che non lavorano. Questo grazie alla “Globalcom srl” di Partanna (da decenni sul mercato) che ha innestato la collaborazione con la “Steve Jobs”. Proprio a Partanna nascerà un ITS, Istituto tecnico superiore con l’avvio di un corso AI e Data Anaysis, tra intelligenza artificiale, tecnologia e creatività. «Si tratta di un percorso riconosciuto dal Ministero dell’istruzione che offre una formazione tecnica di alto livello – spiega Nino Zinnanti della “Globalcom srl” – l’80% degli studenti trova lavoro subito dopo il diploma, il 60% dei docenti proviene da aziende del settore e poi il 40% della durata dei corsi viene svolto presso le aziende». Per il corso sono anche attive borse di studio e rimborsi viaggi.