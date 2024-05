Nel mondo dei profumi di lusso l’attenzione ai dettagli e l’ispirazione dalle terre fertili sono elementi che spesso si fondono per creare esperienze sensoriali uniche. E proprio così è stato per la nuova fragranza in edizione limitata “Mandarino Mediterraneo 2022” di Acqua di Parma.

È stata una scoperta casuale, scrollando l’homepage di Facebook, quando ci siamo imbattuti in un post di Acqua di Parma che annunciava l’uscita di questa nuova fragranza dal 2 maggio. Ma ciò che ha catturato la nostra attenzione è stato il legame inaspettato con la nostra Castelvetrano.

Guardando più da vicino le immagini pubblicate, abbiamo riconosciuto un componente dell’azienda agricola della famiglia Marcenò, una delle realtà storiche nelle produzioni agricole qui a Castelvetrano. È stato questo dettaglio che ha rivelato il segreto dietro il “Mandarino Mediterraneo 2022”: i mandarini coltivati nelle terre di Castelvetrano saranno i protagonisti di questa nuova fragranza.

Questa nuova fragranza, che sarà presto disponibile in una edizione limitata di 2022 bottiglie, celebra la speciale vendemmia anticipata dell’ottobre 2022, proveniente dal terroir unico di Castelvetrano. E così, le note vibranti e fresche dei mandarini locali si fonderanno con l’arte e la maestria di Acqua di Parma, dando vita a un profumo che racconta la storia e la bellezza della nostra terra.

Una volta ancora, Castelvetrano si distingue nel mondo, questa volta non solo per i suoi paesaggi mozzafiato e la sua ricca storia, ma anche per i suoi profumi, che ora viaggeranno per il mondo, portando con sé l’essenza unica della nostra città.

AUTORE. Redazione