Il tema di riferimento è Gaza e la pace tanto auspicata. Così oggi – sabato 21 giugno – con inizio alle ore 18, all’interno del parco archeologico di Selinunte si ritroveranno i poeti dell’Oggidì, il gruppo di artisti che nel 2004 creò Francesca Lombardo Di Rosa con l’obiettivo di recitare le poesie fuori i salotti. Dal suo amore per Selinunte, Francesca Lombardo ha scelto sempre in questi anni quel luogo millenario per celebrare la poesia. Quest’anno sarà un’edizione itinerante: i poeti partiranno dal tempio C e attraverseranno i luoghi simbolo dell’antica città di Selinunte. Poi, intorno alle ore 21, si recheranno al molo del porto di Marinella di Selinunte per gettare in mare la bottiglia col messaggio scritto da Mimmo Grasso. «Un messaggio di pace in questo momento di guerra, che possa giungere, idealmente, ai potenti che si stanno sfidando sacrificando vite umane».

AUTORE. Redazione