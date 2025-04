I certificati anagrafici? Oltre gli uffici comunali ora si potranno richiedere presso l’Ufficio postale. È questa la novità che interessa 19 uffici in provincia di Trapani che fanno parte del progetto “Polis”. Tra questi c’è anche Campobello di Mazara. Si tratta di un progetto che coinvolge i Comuni con abitanti al di sotto dei 15 mila, dove gli uffici postali diventano la “casa” dei servizi digitali. Sono quindici i certificati anagrafici e di stato civile disponibili per i cittadini che sono registrati dal comune di competenza in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) di cui è titolare il Ministero dell’Interno. Tra i più comuni quelli di esistenza in vita, nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e stato di famiglia, che possono essere richiesti singolarmente o in forma contestuale, cioè raccogliendo diverse tipologie di dati in un unico certificato e possono essere richiesti per sè stessi o per i familiari registrati nell’anagrafica dell’ANPR. Ogni certificato ha una validità di tre mesi dal momento del rilascio e viene emesso in formato non modificabile, con il logo del Ministero dell’Interno, la dicitura “Anagrafe nazionale della popolazione residente” e il QR code che ne garantisce l’autenticità.

AUTORE. Redazione