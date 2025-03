Il 21 marzo, l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Di Matteo” ha celebrato la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie con un incontro-dibattito significativo, nell’ambito del progetto “Coltiviamo Legalità”, volto a sensibilizzare gli studenti sul valore della giustizia e della memoria.

Protagonisti dell’evento sono state le classi terze della Scuola Secondaria di I grado, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con illustri relatori: Vincenzo Caldarera, Presidente dell’Associazione Civitas; Antonino Barresi, membro del Direttivo di A.S. Civitas; Rossana Daniele, avvocato del Foro di Marsala e Giudice di pace; l’assessore Davide Brillo, intervenuto per portare il saluto dell’Amministrazione e testimoniare il suo impegno nel promuovere la cultura della legalità tra i giovani.

L’incontro si è aperto con un discorso preparato e pronunciato dagli stessi alunni, che hanno voluto ringraziare la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Anna Vania Stallone, per la sua guida e il suo impegno costante nel promuovere valori civici e percorsi educativi di cittadinanza attiva.

Gli studenti hanno sottolineato l’importanza dell’etica – definita come “l’arte di fare la cosa giusta” – e il legame tra moralità e decisioni, poiché le scelte di oggi definiscono la persona che saremo domani.

In un toccante passaggio, i ragazzi hanno ricordato che il 21 marzo non è solo un giorno di memoria, ma anche di impegno concreto, per far sì che il sacrificio di tante vittime innocenti non resti vano. La giornata è stata istituzionalizzata con la legge n. 20 dell’8 marzo 2017 e rappresenta un’occasione per riflettere collettivamente sul rispetto della vita e sul diritto alla verità, un diritto che appartiene non solo alle vittime e ai loro familiari, ma alla società tutta.

Gli alunni hanno poi sottolineato un messaggio fondamentale: “Ricordare i nomi e le storie delle vittime significa far rivivere quegli uomini, donne, bambini e bambine uccisi per mano mafiosa e trasmettere alle nuove generazioni l’esempio di chi ha lottato a viso aperto per la libertà e la giustizia”.

L’evento si è concluso con un appello a coltivare la memoria ogni giorno, affinché il passato sia da monito e da insegnamento per costruire un futuro migliore, fondato sui valori di democrazia, libertà e legalità.

Attraverso questa iniziativa, l’istituto comprensivo “Giuseppe Di Matteo” ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nella formazione di cittadini consapevoli, capaci di riconoscere e combattere le ingiustizie. Perché, come ha ricordato la Dirigente, “fare Memoria significa anche fare Impegno: oggi, domani, sempre”.

AUTORE. Patrizia Vivona