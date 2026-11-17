L’Istituto Comprensivo “Di Matteo” rinnova anche quest’anno la propria partecipazione al prestigioso concorso internazionale “Un Poster per la Pace”, promosso dal Lions Clubs International (in particolare dal Lions Club di Castelvetrano) per l’anno scolastico 2026-2027, aderendo con entusiasmo a un’iniziativa che da anni coinvolge milioni di adolescenti in tutto il mondo.

“Armonia nell’Umanità” è il tema scelto per questa edizione, che invita gli studenti a rappresentare, attraverso il linguaggio universale dell’arte, un mondo in cui culture, tradizioni e provenienze diverse possano convivere nel rispetto reciproco e nella valorizzazione delle diversità.

Numerose le classi dell’Istituto coinvolte nel concorso: la 3B, 3D, 3G e 3H, coordinate dalla docente Giuseppa Passerini, la 3A, 3F e 2A, guidate dalla professoressa Elisabetta Gucciardo.

Attraverso colori, immagini e composizioni creative, gli alunni hanno avuto l’opportunità di esprimere la propria visione della pace, trasformando idee, emozioni e speranze in messaggi di solidarietà, dialogo e inclusione.

La Dirigente scolastica, Anna Vania Stallone: «Educare alla pace significa insegnare ai nostri ragazzi a riconoscere il valore delle differenze, a coltivare il rispetto e a costruire ponti attraverso il dialogo. I loro disegni sono piccoli grandi messaggi di speranza per un futuro migliore».

L’iniziativa si inserisce pienamente nel percorso educativo dell’Istituto, che riconosce nella scuola un luogo privilegiato per promuovere la cultura della pace e formare cittadini consapevoli, aperti al confronto e rispettosi dell’altro.

I lavori realizzati dagli studenti sono stati ufficialmente consegnati al Presidente del Lions Club di Castelvetrano, dott. Giancarlo Palazzotto, e al socio, prof. Giovanni Tumminello, che si ringraziano sentitamente per il prezioso coinvolgimento e la proficua collaborazione.

La pace si costruisce ogni giorno, anche a scuola, e può cominciare proprio dal disegno di un ragazzo, da un’idea, da un sogno capace di parlare al mondo.