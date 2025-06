Incontro conclusivo del progetto “Ri_Medi@ 11.0”, presso l’Istituto comprensivo “Giuseppe Di Matteo” di Castelvetrano, organizzato in collaborazione col gruppo di lavoro Salute Medi@le e l’Osservatorio dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Asp Trapani. L’iniziativa, rivolta agli alunni della scuola primaria, ha affrontato con intelligenza e delicatezza tematiche cruciali legate all’uso consapevole dei media digitali, alla prevenzione del disagio giovanile e alla promozione del benessere relazionale. A condurre l’incontro sono stati il sociologo Francesco Lucido e Salvatore Recupero. Durante la manifestazione è stato proiettato un video che ha raccontato, con immagini e parole, le fasi più significative del percorso svolto. Il sociologo Lucido, rivolgendosi ai genitori presenti, ha dato consigli pratici per costruire insieme un’alleanza educativa più consapevole. Al termine dell’incontro è avvenuta la consegna simbolica del patentino “èSperto digitale”. «La prevenzione del cyberbullismo non è solo un dovere – ha detto la dirigente scolastica Vania Stallone – ma è un investimento nel futuro: aiutiamo i nostri ragazzi a diventare cittadini digitali consapevoli, responsabili e capaci di costruire relazioni sane anche online».