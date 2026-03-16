L’hospice “Raggio di sole” di Salemi rappresenta un luogo di grande valore umano e sanitario per i pazienti in fase terminale. La mission non è solo la cura del dolore fisico, ma, soprattutto, la tutela della dignità della persona negli ultimi momenti della vita. Ogni gesto, anche il più semplice, è guidato dal rispetto e dalla compassione. Lo staff guidato dal medico Rosario Mistretta dimostra quotidianamente una straordinaria umanità nel prendersi cura dei malati e nel sostenere le famiglie in un momento così delicato. L’hospice non è solo un luogo di assistenza sanitaria, ma anche uno spazio di conforto e solidarietà. Da poche settimane all’interno dell’hospice possono anche entrare gli animali d’affezione degli ammalati. Anche nei momenti più difficili, si preserva il valore della vita e della relazione umana. Nel video che pubblichiamo il medico Rosario Mistretta racconta cosa è “Raggio di sole”.