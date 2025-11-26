Venerdì 28 novembre, ore 18,45, nella parrocchia San Francesco di Paola di Castelvetrano, verrà presentato il libro di Lorenzo Barbara dal titolo “Homo Religiosus e predenza di Dio”, edizione Lithos. Alla presentazione prenderanno parte don Giacomo Putaggio, Antonella Denaro, Agata Calandro e Nicola Miceli. L’autore si confronterà con Francesco S. Calcara. Coordina Giuseppe Libero Bonanno.

Il testo affronta i profondi interrogativi che si poneva l’uomo preistorico, le domande di senso alle quali cercavano di rispondere gli uomini delle antiche religioni nella Terra tra i due fiumi (Mesopotamia), nella valle del Nilo, nell’antica Grecia e nelle colonie della Magna Grecia, a Roma e nelle varie regioni dell’Impero romano, così come nella valle dell’Indo, in Cina, in Giappone, in Africa, Oceania, Amazzonia, Messico, Perù… Gli stessi interrogativi che si pone oggi l’uomo che usa le tecnologie digitali.

Lorenzo Barbara, nato a Vita, ha studiato Scienze Religiose presso l’ISR Mater Sapientiae di Mazara del Vallo e ha conseguito, nel 1996, il grado accademico di Magistero conferitogli dalla Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce di Roma. E’ docente di Religione nella scuola secondaria.