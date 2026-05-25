Cinque giovani talenti della scrittura verranno premiati questa estate dall’associazione Liber…i in occasione del Salìber Fest di Salemi. I finalisti di “Halyciae – Premio Letterario della Città di Salemi” (Bando Giovani under 27) sono stati ufficializzati nei giorni scorsi, dopo un’attenta selezione da parte della giuria interna all’associazione.

I cinque testi più votati che accedono ora alla fase finale sono: Lo Sfarinamento di Salvatore Lamberti, 24 anni, proveniente da Napoli nel cuore della Campania; Metafisica di una cavalletta scritto da Chiara Miscali, 23 anni, sarda, residente ad Ardauli; Dalla Lombardia La straniera di Jolina Sophie Boi, 24 anni, che vive a Milano; Cercare l’ispirazione di Benedetta Marinelli, 26 anni, di Petrella Tifernina in Molise, Ciliegino di Daniele Camagna, 24 anni, residente a Rocca Sinibalda nel Lazio. Quest’ultimo è già risultato vincitore nella scorsa edizione.

Il concorso continua ad attrarre sempre più talenti, dando vita ad un viaggio emotivo e stilistico in cui i linguaggi differenti, sensibilità e visioni si mescolano, si confrontano e si contaminano. I racconti selezionati saranno raccolti in un’antologia cartacea che verrà presentata in anteprima nazionale proprio dai giovani autori sul palco del Salìber Fest, nel cuore del centro storico salemitano.

A decretare il vincitore assoluto sarà adesso una giuria di qualità composta dalle scrittrici Tea Ranno e Michela Panichi e dagli autori Mattia Tortelli e Nikolai Prestia (già ospite del Saliber Fest 2025), Federico Riccardo e Simone Sciamè entrambi della redazione di TopsyKretts che pubblicherà il racconto vincitore.

L’iniziativa vanta anche quest’anno una fitta rete di collaborazioni istituzionali e culturali. Tra i partner del concorso si ricordano, oltre al già citato magazine letterario, la Città di Salemi con l’Assessorato a Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo, la Rete delle Biblioteche della Provincia di Trapani, il Patto Intercomunale per la Lettura della Valle del Belice e la Rete dei Festival Letterari

del Trapanese e Salemi Ceramics.