Ora c’è l’ordinanza del sindaco Giovanni Lentini: chiusura e sospensione delle lezioni all’Istituto comprensivo “Giuseppe Di Matteo” anche domani (giovedì) e venerdì. Il guasto alla rete idrica non si è potuto risolvere oggi e, quindi, i tecnici continueranno a lavorare sino a sabato affinché la perdita d’acqua venga ripristinata. Qualche ora addietro il dirigente scolastico Vania Stallone è stata convocata dal sindaco che le ha comunicato quanto disposto. Era stata la stessa dirigente, ieri, a firmare la circolare con la quale oggi (mercoledì) venivano sospese le lezioni e i dipendenti amministrativi avrebbero lavorato in smart-working. La chiusura della rete idrica (oramai datata), a causa delle perdita d’acqua, non consentiva l’utilizzo dei servizi igienici da parte degli alunni e del personale. Le lezioni, al momento, dovrebbero riprendere lunedì 25 novembre.

AUTORE. Redazione