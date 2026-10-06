Il Gruppo FAI di Castelvetrano ha annunciato la decisione di posticipare le tradizionali Giornate FAI di Autunno, inizialmente previste per il 10 e l’11 ottobre in concomitanza con la programmazione nazionale. La scelta è arrivata a seguito della sovrapposizione di eventi con l’associazione Le vie dei tesori, la quale ha mantenuto le medesime date nel territorio comunale, replicando una situazione già verificatesi.

A spiegare le motivazioni di questo passo indietro è Graziella Zizzo, Responsabile del Gruppo FAI di Castelvetrano: “È per noi fondamentale evitare che la sovrapposizione di date comprometta la partecipazione e la riuscita delle nostre Giornate, che abbiamo il dovere di salvaguardare soprattutto per il bene dei nostri studenti che si dedicano con impegno e passione al loro ruolo di Ciceroni. Quella motivazione e quella passione è per noi fondamentale custodirla evitando che esperienze deludenti possano comprometterla.”

Da anni il gruppo di volontari del FAI locale è in prima linea nella riscoperta e nella valorizzazione del patrimonio storico-artistico e naturalistico di Castelvetrano.