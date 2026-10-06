Il Gruppo FAI di Castelvetrano ha annunciato la decisione di posticipare le tradizionali Giornate FAI di Autunno, inizialmente previste per il 10 e l’11 ottobre in concomitanza con la programmazione nazionale. La scelta è arrivata a seguito della sovrapposizione di eventi con l’associazione Le vie dei tesori, la quale ha mantenuto le medesime date nel territorio comunale, replicando una situazione già verificatesi.
A spiegare le motivazioni di questo passo indietro è Graziella Zizzo, Responsabile del Gruppo FAI di Castelvetrano: “È per noi fondamentale evitare che la sovrapposizione di date comprometta la partecipazione e la riuscita delle nostre Giornate, che abbiamo il dovere di salvaguardare soprattutto per il bene dei nostri studenti che si dedicano con impegno e passione al loro ruolo di Ciceroni. Quella motivazione e quella passione è per noi fondamentale custodirla evitando che esperienze deludenti possano comprometterla.”
Da anni il gruppo di volontari del FAI locale è in prima linea nella riscoperta e nella valorizzazione del patrimonio storico-artistico e naturalistico di Castelvetrano.
Nel sollevare la questione, la responsabile Zizzo lancia una riflessione più ampia sul rispetto dei contesti locali:
“Ritengo che qualunque Associazione che arrivi in un territorio dovrebbe farlo coordinandosi con grande rispetto con le Associazioni che in quel territorio da tempo vi operano, anche per dare esempi positivi a quegli adolescenti che coinvolgiamo nelle nostre iniziative.”