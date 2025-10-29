La Compagnia di navigazione Grimaldi Lines, ricerca diversi profili professionali da inserire nel proprio organico.

La giornata di selezione per la provincia di Trapani è in programma il 20 Novembre 2025 dalle ore 09.30 alle ore 16.00, nella sede di Servizi per il Lavoro della Provincia di Trapani, Piazzale Falcone e Borsellino n. 24.

Si potranno sostenere i colloqui con i Recruiters della Compagnia e scoprire i percorsi di carriera connessi ai diversi profili professionali.

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi compilando il seguente form, all’interno del quale è possibile visionare le posizioni lavorative aperte e scegliere quella/e alla/e quale/i candidarsi:

https://docs.google.com/forms/ d/e/1FAIpQLScY- iRMa7ySjzhamwGFp2cKcuvzgI4ZgN7 ssdLEQZDIhcu5CQ/viewform?usp= preview

Nelle giornate immediatamente antecedenti il Recruiting Day del 20 Novembre, vi saranno degli incontri di orientamento e preparazione al colloquio, dei quali sarà data informazione sulle pagine social di Facebook e Instagram del Servizio XV Centro per l’Impiego di Trapani.

Attraverso tali canali social è possibile rimanere aggiornati sugli eventi e le opportunità occupazionali offerti dai CC.P.I. presenti su tutto il territorio provinciale.