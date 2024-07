L’ASD Green Padel di Castelvetrano ospiterà il primo “Memorial Vito Li Causi”, un evento sportivo che si preannuncia essere emozionante, coinvolgendo giocatori di diverse abilità e offrendo una sfida competitiva e divertente per tutti i partecipanti. Una manifestazione che si svolgerà nei giardini del VANICO e che non poteva che essere dedicata al fondatore, il Prof. On. Vito Li Causi. Il torneo di padel prenderà il via lunedì 15 luglio e si articolerà su tre livelli: amatoriale, intermedio e misto. Questa suddivisione permetterà ai giocatori di confrontarsi con avversari di abilità simile, garantendo partite equilibrate e stimolanti. Saranno presenti due tabelloni distinti: il Silver e il Gold, per assicurare una competizione avvincente a tutti i livelli.

Il montepremi di partenza è fissato a 1.000€ in buoni acquisto, con la possibilità di aumentare in base al numero di iscrizioni. Più partecipanti si iscriveranno, maggiore sarà il montepremi finale, offrendo la possibilità di vincere un premio davvero allettante- La quota di iscrizione è di 50€ a coppia, inclusiva delle magliette ufficiali del torneo. Inoltre, è previsto un contributo di 10€ a coppia per ogni partita giocata, per coprire le spese dei campi. Le iscrizioni si chiuderanno giovedì 11 luglio, quindi si consiglia agli interessati di iscriversi al più presto per assicurarsi un posto.

Le partite verranno giocate al meglio dei 3 set con un solo vantaggio e il temuto “Killer Point”. In caso di parità di set, il vincitore sarà deciso da un tie break a 10 punti, garantendo così incontri avvincenti e ricchi di adrenalina. Non perdere l’opportunità di partecipare a questo straordinario evento di padel e di unirti alla community di appassionati di questo sport. Le partite si preannunciano emozionanti e il clima di competizione sarà sicuramente coinvolgente. Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni contattare i seguenti numeri: 3297379893, 3890597606, 3286880830.

