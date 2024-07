E’ stata una manifestazione da “effetti speciali” quella andata in scena al Circuito Internazionale Napoli di Sarno per la 11ma edizione del Kart Summer Camp, arricchita dalle prestazioni in crescendo dei bambini da 6 a 12 anni selezionati dalla Scuola Federale ACI Sport “Michele Alboreto”. Tra i 30 bambini giunti da tutta Italia anche Mattia Galfano, brillante pilota di Castelvetrano, accompagnato dal padre Giuseppe. Mattia che attualmente si trova in testa al campionato regionale karting (categorica 60 mini), ha seguito il corso con particolare attenzione ed immensa passione conquistando anche il podio della gara disputata a fine evento. Il giovane atleta faceva parte del gruppo senior (10-12 anni) guidato dall’istruttore Antonio Dettori.

Nei tre giorni da lunedì a mercoledì i ragazzi hanno avuto la possibilità di sperimentare o approfondire il karting, tra lezioni di teoria e di pratica, fino a completare il programma con varie simulazioni di gara nell’ultima giornata con tanta attività in pista anche ad un buon livello agonistico. In chiusura, la consegna degli attestati ha concluso la tre giorni di Sarno fra gli applausi di sincera soddisfazione da parte di tutti i partecipanti.

“E’ stata un’edizione in cui abbiamo riconfermato un grandissimo numero di iscritti, 30 bambini provenienti da tutte le parti d’Italia, che nonostante un tempo che veramente ci ha messo a dura prova per il grande caldo, non si sono risparmiati. Un ringraziamento particolare va a tutti i genitori che hanno creduto nei programmi di ACI Sport e della Scuola Federale, ai ragazzi che si sono divertiti tantissimo e sono anche migliorati tanto” questo il commento di Raffaele Giammaria, Direttore della Scuola Federale nonché Presidente della Commissione Karting ACI Sport:

AUTORE. Redazione