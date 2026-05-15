Giovedì 14 maggio 2026, alle ore 18:00, presso la sede dell’UNITRE Castelvetrano Selinunte, in Via Saporito 16 a Castelvetrano, si è svolta la presentazione dei libri “Leopardi e il suo mondo” e “Giacomo Leopardi – Scienza, Filosofia e Teatro” dei professori Stefano Certa e Angela Marchica, appassionati studiosi del genio recanatese.

I due autori, docenti di matematica e fisica originari di Sciacca, condividono non soltanto la passione per Giacomo Leopardi, nata sui banchi di scuola, ma anche un profondo legame umano, essendo marito e moglie. Uniti nella ricerca e nello studio del grande poeta, hanno scelto di utilizzare la sua biografia come chiave per comprendere non solo il poeta, ma soprattutto l’uomo Leopardi, portando alla luce episodi e aspetti spesso poco conosciuti della sua vita.

Un rapporto speciale, quello tra Stefano Certa, Angela Marchica e la città di Recanati, consolidatosi attraverso numerosi viaggi di studio e culminato in un prestigioso riconoscimento: le loro opere sono infatti entrate a far parte della biblioteca del museo di Casa Leopardi.

Nel corso dell’incontro, gli autori hanno illustrato i contenuti delle due pubblicazioni. Il primo volume offre un intenso ritratto umano del poeta attraverso oltre 220 immagini, molte delle quali a colori, dedicate ai luoghi e alle persone care a Leopardi. Grazie alla collaborazione con importanti istituzioni, il libro pubblica inoltre i controversi certificati di morte del poeta, la cui esistenza era stata a lungo messa in dubbio. Gli autori rivelano anche un’importante scoperta biografica: Leopardi abitò quattro case a Napoli, contrariamente a quanto riportato da recenti biografie che ne citavano soltanto tre.

Il secondo volume propone invece un nuovo approfondimento sulle Operette morali, considerate una delle opere filosofiche più profonde della letteratura italiana, esplorandone gli aspetti legati alla scienza, alla filosofia e al teatro.

La serata si è aperta con i saluti istituzionali del Presidente dell’UNITRE Castelvetrano Selinunte, Prof. Giuseppe Ancona, e dell’Assessore alla Cultura della Città di Castelvetrano, dott.ssa Rosalia Ventimiglia.

A dialogare con gli autori è stata la Prof.ssa Francesca Gentile, Vicepresidente dell’UNITRE castelvetrano Selinunte, che ha guidato il pubblico in un coinvolgente percorso tra letteratura, ricerca e curiosità storiche.

Particolarmente apprezzato anche il contributo di Irene Bonanno, socia e componente del Direttivo UNITRE, che nel corso della presentazione ha recitato due poesie leopardiane, regalando al pubblico momenti di intensa emozione.

Durante l’evento sono stati inoltre esposti documenti inediti e rari, insieme alla fedele copia in gesso della maschera mortuaria di Giacomo Leopardi, suscitando grande interesse tra i presenti.