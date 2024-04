Gli studenti dell’Istituto CAT (Geometri) di Campobello di Mazara hanno fatto visita al Parco archeologico di Selinunte, nell’ambito del progetto PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) e di orientamento “Studio dell’evoluzione urbanistica”. La visita didattica, organizzata dai docenti delle discipline progettuali e dal tutor dell’orientamento, ha avuto lo scopo di promuovere e riscoprire i valori identitari ma anche la sostenibilità ambientale. Infatti, sensibilizzare i giovani sul valore del patrimonio artistico-culturale e naturale della propria regione, rappresenta un’importante occasione per promuovere uno sviluppo sostenibile, che tenga conto delle necessità della comunità e dell’ambiente. La visita è stata l’occasione per gli studenti di apprendere i numerosi aspetti della cultura antica, avere informazioni sulla storia del Parco, sui monumenti e sui siti archeologici presenti, oltre che conoscere le tecniche di costruzione dei templi, la vita quotidiana dei greci, le credenze religiose e molte altre curiosità.