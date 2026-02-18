Calogero Piscitello è stato nominato nuovo procuratore aggiunto a Milano. Lo ha scelto il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura che sulla scelta si è diviso. Quattordici voti sono andati a favore di Piscitello (per migliore collocazione in ruolo), stesso numero di preferenze per Sergio Demontis, tre gli astenuti. Calogero Piscitello è attuale sostituto procuratore a Marsala ma, nella sua carriera di magistrato, è stato in Direzione distrettuale antimafia a Palermo (dove si è occupato della mafia nel Trapanese) ed è stato pure Direttore generale dei detenuti e del trattamento presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) dal 2011, dove si è occupato della gestione dei detenuti e del 41-bis.