La cucina siciliana più autentica incontra il grande pubblico oggi 22 maggio 2026 alla Festa della Busiata con un appuntamento speciale che vedrà protagonista Giusina Battaglia, volto amatissimo della televisione e ambasciatrice della tradizione culinaria siciliana.

L’evento si svolgerà alle ore 18.00 presso il Chiostro San Domenico, nel cuore di Trapani, all’interno del programma della prima edizione della Festa della Busiata, manifestazione dedicata alla valorizzazione della storica pasta tipica del territorio trapanese.

Nel corso della serata, Giusina Battaglia sarà protagonista di un incontro aperto al pubblico dedicato ai sapori, ai racconti e alle tradizioni della Sicilia, seguito da un cooking show esclusivo insieme allo chef Peppe Giuffrè e ad Anna Martano.

La busiata, simbolo della cultura gastronomica locale, diventerà il filo conduttore di un viaggio tra memoria, identità e innovazione culinaria, attraverso preparazioni dal vivo, aneddoti, prodotti del territorio e momenti di confronto con il pubblico.

“La presenza di Giusina Battaglia rappresenta un’occasione straordinaria per celebrare la Sicilia autentica e promuovere il patrimonio enogastronomico del territorio trapanese attraverso una figura capace di raccontare la cucina con passione, semplicità e grande capacità comunicativa”, dichiarano gli organizzatori.

La Festa della Busiata, organizzata dall’Istituto Superiore I. e V. Florio in collaborazione con lo chef Peppe Giuffrè, propone già dal 18 e fino al 24 maggio, giornate di eventi tra cultura, laboratori, incontri, spettacoli e degustazioni dedicati alle eccellenze della Sicilia occidentale.

L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti.