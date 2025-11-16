Successo di pubblico per lo spettacolo “Iberia”, ideato da Giuseppe Cimarosa e messo in scena per Fieracavalli a Verona. Il padiglione dei cavalli Iberici ha conquistato pubblico e critica grazie anche alla straordinaria direzione artistica degli show di Giuseppe Cimarosa, artista castelvetranese, cavaliere e regista di teatro equestre tra i più apprezzati del panorama nazionale. Lo spettacolo si è ispirato all’antico nome con cui i popoli italici chiamavano la penisola iberica. Il concept racconta il punto di vista dell’Italia nei confronti della Spagna, evocando ciò che la cultura spagnola ha lasciato nel nostro Paese, soprattutto nel Sud. Accenna alla profonda contaminazione culturale tra Spagna e Italia, un dialogo storico di influenze, estetiche e tradizioni che convivono ancora oggi nelle arti, nei costumi e nella sensibilità mediterranea, diventando il filo conduttore dell’intero spettacolo.