Successo di pubblico per lo spettacolo “Iberia”, ideato da Giuseppe Cimarosa e messo in scena per Fieracavalli a Verona. Il padiglione dei cavalli Iberici ha conquistato pubblico e critica grazie anche alla straordinaria direzione artistica degli show di Giuseppe Cimarosa, artista castelvetranese, cavaliere e regista di teatro equestre tra i più apprezzati del panorama nazionale. Lo spettacolo si è ispirato all’antico nome con cui i popoli italici chiamavano la penisola iberica. Il concept racconta il punto di vista dell’Italia nei confronti della Spagna, evocando ciò che la cultura spagnola ha lasciato nel nostro Paese, soprattutto nel Sud. Accenna alla profonda contaminazione culturale tra Spagna e Italia, un dialogo storico di influenze, estetiche e tradizioni che convivono ancora oggi nelle arti, nei costumi e nella sensibilità mediterranea, diventando il filo conduttore dell’intero spettacolo.
L’incarico di curare la direzione artistica è stato affidato a Cimarosa dal presidente dell’associazione equitazione iberica, Marco Barcella. A impreziosire ulteriormente l’evento è stato l’allestimento di tutto il padiglione 9 firmato dall’architetto di fama internazionale Henry Timi, che ha fatto anche da scenografia agli spettacoli. Timi ha concepito uno spazio immersivo e raffinato, dove luci, materiali e geometrie hanno dialogato perfettamente con le esibizioni dirette da Cimarosa, creando un connubio di grande impatto visivo ed emozionale. Durante la manifestazione, Giuseppe Cimarosa ha voluto inoltre regalare al pubblico una straordinaria performance in redini alla cinta, questa volta accompagnato da un’altra artista di fama internazionale, Gessica Notaro. I due, già protagonisti insieme anni fa di una memorabile esibizione al Gala d’Oro, si sono ritrovati sullo stesso palcoscenico a distanza di otto anni, rinnovando un sodalizio artistico e umano profondo.